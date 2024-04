POTPUNA KATAKLIZMA U AMERICI! Tornado uništio kuće i odneo čak 5 života: Poginula četvoromesčna beba (FOTO+VIDEO)

Najmanje pet osoba, uključujući četveromesečnu bebu, poginulo je nakon što su desetine tornada poharali središnji deo SAD-a uzrokujući ogromnu štetu.

Desetine hiljada stanovnika ostali su bez struje nakon silovitih udara koji su počeli u petak.

Četiri smrtna slučaja dogodila su se u Oklahomi, gde je u desetak okruga proglašeno vanredno stanje. Peta osoba umrla je od povreda u Ajovi nakon što je odvojeni olujni sistem pogodio Srednji Zapad, saopštilii su lokalni mediji.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) rekla je da je preliminarna istraga potvrdila da su neki od tornada u subotu imali udare brže od 218 kilometara na sat.

U olujama koje su harale od Teksasa do Misurija na nekim je mestima u roku od nekoliko sati palo i do 18 cm kiše, saopštila je novinska agencija AFP.

Posebno je teško pogođen grad Sulfur u istočnoj Oklahomi. Snimak posledica prikazuje sravnjene kuće i prevrnuta vozila. Prema službenim podacima u Oklahomi je prijavljeno oko 100 povređenih. Gradovi Holdenvil i Marieta takođe su teško oštećeni.

Guverner Oklahome Kevin Stit posetio je Sulfur i rekao da je šteta najgora koju je video u svojih šest godina na dužnosti.

"Jednostavno ne možete da verujete kolike u razmere uništenja. Čini se da je svaka fabrika u središtu grada uništena", rekao je.

Bela kuća saopštila je da je američki predsednik Džo Bajden razgovarao sa Stitom i ponudio punu podršku savezne vlade.

U gradu Marijeta je uništeno ogromno skladište lanca diskontnih prodavnica Dolar Tri i prevrnuto je na desetine kamiona.

Odvojeni vremenski sistem u petak je doneo više od 70 tornada u države Nebraska i Ajova. Većina se dogodila oko grada Omahe, gde je jedan stanovnik opisao kako je to izgledalo.

"Video sam kako dolazi veliki tornado i jednostavno smo morali da se sklonimo sa decom i ženom što smo brže mogli. Bilo je to kao da najbučniji teretni voz koji ste čuli u životu prolazi kroz vašu kuću", rekao je Brent Ričardson za Asošijejted Pres.

"Potpuno uništenje, samo haos. Susedstvo koje pokušava da se udruži kako bi pomoglo ljudima i imate neke ljude zarobljene u kućama koje mi pokušavamo da izvučemo, a tu su i kuće koje su sravnjene."

Vremenska prognoza ne pruža optimizam.

"Čini se da je pretnja od tornada manja, ali i dalje se očekuju razorni vetrovi i nevreme, posebno u severoistočnom Teksasu, severnoj Luizijani, Arkanzasu i južnom Misuriju", saopštio je meteorolog Brendon Bakingem.

