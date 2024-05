'UGASIĆEMO OLIMPIJSKI PLAMEN' Haos na ulicama Pariza, demonstranti razbijaju izloge, policija upotrebila PALICE (FOTO+VIDEO)

Policija je upotrebila palice protiv demonstranata u Parizu tokom tradicionalnih prvomajskih okupljanja, a ima i povređenih, javio je dopisnik RIA Novosti.

Prvomajske demonstracije prešle su se sa Trga Republike na Trg naroda. Među učesnicima je bilo nekoliko stotina radikala iz crnog bloka, obučenih u crno i lica pokrivenih maskama i kapuljačama. Ubrzo nakon početka povorke, počeli su da razbijaju staklene izloge i autobuske stanice.

Intervenisala je policija. Radikali su na njih bacali petarde, vatromete i staklene flaše. Tada su policajci počeli da guraju demonstrante pendrecima. Oborili su ljude na zemlju, a nekoliko ljudi je povređeno.

❗🔥🇫🇷 - The huge protests in Paris turn violent now. The gendarmes blocked several groups of protesters with tear gas. pic.twitter.com/99scgKg04c

Učesnici protesta traže povećanje plata radnicima, ali pozivaju i na mir u Gazi i prete da će ugasiti olimpijski plamen, piše "Vašington post", dodajući da su demonstranti zapalili olimpijske krugove.

Na protestima se mogu videti različiti transparenti na kojima, između ostalog, piše "Makrone, mrzim te iz dna duše".

Kada je kolona stigla do Place de la Bastilje, policija je pokušala da podeli demonstrante u grupe. Blokirali su deo Bulevara Volter, gurajući ljude nazad, a na trgu su počeli da bacaju suzavac u masu.

Radikali ipak nastavljaju sa pogromom, ispisuju antikapitalističke parole na izloge.

VIOLENCE ERUPTS IN PARIS AT MAY DAY / PRO-PALESTINE / LABOR / ANTI-OLYMPICS PROTESTS



In Paris, May Day demonstrators merge labor rights marches with pro-Palestinian protests and anti-Olympics sentiment, marking a complex tapestry of activism and dissent. pic.twitter.com/90AbuOGVgV