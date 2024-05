JEZIVA SCENA: Džinovski bilbord smrskao benzinsku pumpu, najmanje 8 mrtvih, više od 30 zarobljeno ispod gomile metala (VIDEO)

Najmanje osam ljudi je poginulo kad je snažan vetar u ponedeljak oborio džinovski bilbord na benzinsku stanicu u Mumbaju!

Lokalni mediji navode da je više od 60 osoba prebačeno u bolnice dok se strahuje da je oko 30 ljudi i dalje zarobljeno ispod nekoliko tona smrskanog gvožđa.

Na uznemirujućem snimku se vidi kako bilbord pada na benzinsku stanicu i automobile pored prometnog auto-puta u Pant nagaru.

- Bilbord je pao na automobile, motocikle, ljude... Pomagali smo povređenima da se izvuku - ispričao je jedan očevidac za ANI.

JUST IN: Billboard collapses onto gas station in Mumbai, killing at least 8 people and injuring dozens pic.twitter.com/OSZ1g8NT2i