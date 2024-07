Oluja hara Evropom! Pogledajte dramatične snimke, ima i mrtvih (VIDEO)

Snažne oluje pogodile su Švajcarsku, Francusku, Nemačku i Italiju. Poginulo je najmanje pet ljudi. Snažan ciklon ide i ka Srbiji.

Tri osobe su izgubile živote kad se na njihov automobil u departmanu Aub, na sevoroistoku Francuske, sinoć srušilo stablo. Poginuli su ljudi između 70 i 80 godina, a četvrta starija osoba u automobilu je u kritičnom stanju, objavila je policija.

Zermatt🇨🇭 tonight.





U Švajcarskoj je veliko nevreme pogodilo kanton Ticino, na jugoistoku zemlje, i odnelo je dva života u odronu zemljišta prouzrokovanog obilnim kišama, potvrdila je policija.

Violent storm this afternoon in Tonnerre, a commune in the Yonne department in Bourgogne-Franche-Comté, France 💨💨

📹 Aurelie Lambert Ackah



📹 Aurelie Lambert Ackah



Iz kampa u mestu Mogno evakuisano je oko 70 ljudi. Mogno se takođe nalazi u kantonu Ticino. I veći deo Švajcarske u nedelju je bio zahvaćen olujama i padavinama.

Takođe, dramatične slike stižu sa severa Italije, gde su se izlile reke, kao i na zapadu Švajcarske. Ulicer su bile potpuno poplavljene.

U Nemačkoj je utakmica između Nemačke i Danske morala biti prekinuta zbog jake oluje, obilne kiše i grada.

Podseća se da je prošlog vikenda u olujama u Švajcarskoj poginulo četvoro ljudi.

Nevreme stiže i u Srbiju

Večeras i tokom noći sa severozapada u Srbiju stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za grmljavinske nepogode praćene gradom, olujnim vetrom, velikom količinom padavina za kratko vreme i temperaturom u padu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ovo naoblačenje će se sutra proširiti na sve krajeve, uslovljavajući ponegde i obilne padavine, javlja RHMZ.

Kako prognozira i meteorolog amater Marko Čubrilo, do noći ka utorku biće vrlo toplo. Ipak, danas tokom kasnog poslepodneva očekuje se zahlađenje prvo na severozapadu regiona.

"Do noći ka utorku toplo i uglavnom suvo. Maksimumi od +31 do +38 stepeni Celzijusa. Samo ponegde uz jači razvoj dnevne oblačnosti moguć pljusak. U ponedeljak kasno posle podne prvo na severozapadu regiona, a u toku noći ka utorku i u utorak tokom dana premeštanje hladnog fronta uz padavine, pljuskovitog tipa, jak vetar i osetno osveženje. Dosta toga će biti lokalnog karaktera i sigurno će biti oblasti u kojima će biti jakog nevremena", najavio je Čubrilo.

On je dodao da će osveženje biti praćeno jakim severozapadnim vetrom, tako da će sredinom nedelje biti osetno svežije uz maksimume od +14 do +26 stepeni Celzijusa.

Sredinom nedelje i noći će biti vrlo sveže uz minimume od +6 do +16 stepeni Celzijusa.

Autor: Dalibor Stankov