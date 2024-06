JEZIVA SCENA NA AERODROMU - Kontrolor leta momentalno suspendovan! Tragedija jedva izbegnuta (VIDEO)

Dva putnička aviona zamalo su se sudarila na aerodromu u Mumbaju kad je jedan sletao u trenutku dok je drugi poletao!

Letelice kojima upravljaju Er Indija i IndiGo viđene su u subotu gotovo istovremeno na pisti. Na snimku se vidi kako avion Er Indije poleće za Trivandrum u trenutku dok je avion IndiGo koji je upravo stigao iz Indora sleteo.

Aerodrom inače ima oko 46 polazaka i dolazaka na sat na jednoj pisti. Kontrolorima letenja dozvoljeno je da organizuju dva polaska i dva dolaska u razmaku od tri minuta, međutim, vreme razdvajanja može da se smanji ako je vidljivost dovoljno dobra.

Very scary safety breach at Mumbai Airport yesterday. IndiGo flight lands a short distance behind an AirIndia flight on its take-off roll. Inquiry ordered. The ATC staff have been de-rostered. IndiGo says it was cleared to land. (Via @nikhil_lakhwani ) pic.twitter.com/MSmBvasRVp

Generalni direktorat za civilno vazduhoplovstvo saopštio je da istražuje incident i da je već suspendovao kontrolora letenja koji je bio na dužnosti u vreme incidenta.

- Sprovodimo istragu i već smo uklonili ATCO koji je umešan u incident - rekao je portparol agencije.

Er Indija i IndiGo takođe sprovode sopstvene istrage.

Alerts🚨 Bharat🇮🇳



Planes of two flights 'Indigo' and 'Air India' escaped from colliding with each other on the runway of Mumbai Airport in India. After all, who is the one planning this big accident...?



Its investigation is necessary. pic.twitter.com/6Q1Ik2s0TJ