UŽASNE SCENE IZ EU: Srbiju podučavaju demokratiji, a brutalno tuku demonstrante (VIDEO)

Interventna policija naoružana pendrecima tukla je u ponedeljak demonstrante koji su protestvovali protiv izraelskog genocida u Pojasu Gaze.

Slike sa protesta na Univerzitetu u Amsterdamu i scene brutalnog nasilja holandske policije obilaze svet.

Na snimcima se vidi kako policija pendrecima tuče demonstrante.

Studenti i profesori organizovali su u ponedeljak ujutro napuštanje univerziteta širom Holandije, pozivajući holandske institucije da okončaju svoje saučesništvo u tekućem genocidu u Gazi i osuđujući nasilne metode koje je policija koristila da potisne mirne demonstrante.

This ain’t happening in Iran.

This is Amsterdam 2024



Beating up its own people for Israel.. pic.twitter.com/Qg0uNTizNR