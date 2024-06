'BOŽE POMOZI NAM' Drama na nebu - Pogledajte trenutak kada se avion ZAPALIO pri poletanju! (VIDEO)

Užasni snimak pokazuje ogroman plamen koji izbija iz aviona Boing kompanije Air Kanada.

Na nedavnom letu AC872 kompanije Air Kanada, koji je kasno u sredu krenuo iz Toronta za Pariz, desio se zastrašujući incident. Neposredno nakon poletanja, tokom leta su se pojavio plamen na repu aviona, što je primoralo posadu da hitno okrene avion i izvrši prinudno sletanje. Snimak ovog trenutka panike uhvaćen je kamerom, a reakcije putnika su bile burne.

Jedan od putnika koji je snimao poletanje nije mogao da sakrije svoj užas kada je plamen počeo da izbija iz aviona. "Bože pomozi!" uzviknuo je dok je plamen šikljao iz aviona, dok je drugi putnik uzviknuo "Imamo požar u motoru - bože pomozi!" Plamen se činilo kao da se proteže duž celog aviona, što je dodatno uznemirilo putnike i posadu.

Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ