TRAGEDIJA: Potpredsednik Malavija POGINUO u padu aviona sa ženom - Još osmoro mrtvih!

Čilima (51) je u Malaviju viđen kao mogući kandidat za predsedničke izbore sledeće godine.

Potpredsednik Malavija, dr Saulos Čilima i još devet osoba, uključujući i njegovu ženu, poginuli su kada se njihov avion srušio u planinskom lancu Čikangava, saopštila je vlada u utorak.

Predsednik Malavija Lazarus Čakvera proglasio je utorak danom žalosti, prenosi CBS news.

BREAKING: Plane carrying Malawi’s vice president found after day-long search, no word yet on casualties pic.twitter.com/JY6qBGXQtq