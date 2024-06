SVE BILA VELIKA LAŽ? to se verovalo mesecima o putnicima u podmornici Titan pokazalo se kao NEISTINA! (FOTO+VIDEO)

Federalni tim istražitelja “nije našao dokaze” da je petoro putnika podmornice "Titan" kobnog 18. juna 2023. bilo svesno predstojeće eksplozije, prema “Njujork tajmsu”. Transkript, koji je počeo da cirkuliše internetom svega nekoliko dana nakon nestanka podmornice u Atlantskom okeanu, izlaže detaljni vremenski okvir navodnih dešavanja i razgovora uoči implozije.

"Uveren sam da je to lažni transkript. Izmišljen je" rekao je kapetan Džejson Nojbauer, penzionisani pripadnik američke Obalske straže, koja je prošlog juna pokrenula istragu implozije, i predsednik Istražnog odbora marinaca.

"Neko je to uradio dovoljno dobro da deluje uverljivo"

Transkript koji je kružio internetom nakon nestanka “Titana” sugeriše da su putnici podmornice upozorili svoj matični brod na alarme koji su se aktivirali u plovilu nedugo pre implozije. Ali, federalni istražitelji su dobili zapise o stvarnim komunikacijama između podmornice i matičnog broda “Polarni princ”, koji očigledno opovrgava tačnost viralnog transkripta, piše “Pipl”.



Američka Obalska straža još se nije oglasila na zahtev za komentar, navodi “Pipl”.

Šta se dogodilo sa "Titanom"?

Podmornica “Titana” išla je na dno okeana da obiđe olupinu “Titanika”, kad je izgubila kontakt sa “Polarnim princom” oko sat i 45 minuta nakon zaronjavanja. Nedugo potom počela je potraga za podmornicom. Bilo je potrebno četiri dana da se olupina locira na dnu Atlantika.

Svih petoro putnika “Titana” – izvršni direktor “OšenGejta” Stokton Raš, milijarder Šahzada Davud i njegov sin Sulejman, milijarder Hemiš Harding i stručnjak za “Titanik” Pol Anri Nargolet – su poginuli.

Nojbauer je rekao da je istraga implozije “Titana” bila jedna od najkomplikovanijih za decenije njegovog rada, navodi “Njujork tajms”. Neke delove istrage zakomplikovalo je više faktora, među kojima i učešće više međunarodnih agencija, dodao je on.

Pun izveštaj o imploziji mogao bi da potraje dve-tri godine, navodi “Pipl”.

Katastrofa se dogodila još pre akcije spasavanja

Ostaci podmornice izneti su na površinu 28. juna.

Pretpostavlja se da je do katastrofe došlo pre nego što je akcija spasavanja uopšte pokrenuta.



Bivši podmorničar britanske mornarice Dejvid Rasel, koji je pomogao u potrazi za nestalom podmornicom Kursk 2000. godine, rekao je tada za "Skaj Njuz" da implozija trupa znači da su putnici u podmornici umrli momentalno.

"Ljudi će želeti da znaju šta je uzrok kvara ove podmornice koja je, ako sam dobro shvatio, već bila na toj dubini mnogo puta. Moramo znati zašto je došlo do tragedije kako bismo bili sigurni da se ovo više neće dogoditi" naveo je Rasel.

Misteriozni zvukovi lupanja

Tajni uređaj američke mornarice za prisluškivanje detektovao je “anomaliju” blizu olupine “Titanika” ubrzo nakon što je podmornica “Titan” zaronila na svoje poslednje putovanje. Veruje se da je to bio trenutak “katastrofalne implozije”, piše “Indipendent”. Bove su 20. juna otkrile “zvukove lupanja” koji su dolazili iz oblasti pretrage, što je dalo nadu da su putnici živi i da će uspeti da ih pronađu i izvuku na površinu.



Očajnička potraga za preživelima trajala je četiri dana sve dok vozilo na daljinsko upravljanje nije pronašlo otpad koji je kasnije identifikovan kao delovi nestale podmornice.

The newly released audio of the 'banging' sound that kept the hopes of rescuers alive in the search for the ‘doomed’ Titan sub



The story gripped the world last year after a desperate search for the submersible was launched after it vanished pic.twitter.com/klyr7RETvh — Metro (@MetroUK) 28. фебруар 2024.

Nade da će se putnici spasiti porasle su kad je Američka obalska straža otkrila da je sonar detektovao zvukove lupanja iz zone pretrage, ogromnog područja severnog Atlantika. Zvuk je u 2.00 po lokalnom vremenu detektovala kanadska letelica P-3. Prvo se javljao svakih 30 minuta, da bi se ponovo čuo četiri sata kasnije, kako se navodi u internom vladinom dopisu u koji je uvid imao CNN. Buka je opet snimljena u sredu 21. juna.

Izvor tog lupanja nije identifikovan, ali su stručnjaci izneli nekoliko teorija o tome – od buke od otpada sa “Titanika” ili Titana" i “komplikovanog eha” do kitova.

Nova teorija o imploziji

Objavljen je i snimak kako izgleda implozija podmornice, kad se tone metala zgužvaju i rasparčaju za 30 milisekundi:



U međuvremenu se pojavila nova teorija o tome šta je moglo da izazvove zloglasnu podvodnu imploziju podmornice “Titan”. Istraživači sa Univerziteta u Hjustonu su sada objavili studiju koja sugeriše da bi „mikro-izvijanje“ moglo biti jedan od potencijalnih uzroka katastrofe.



Sve to nije sprečilo avanturiste da i dalje planiraju ekspedicije do “Titanika”. Naime, milijarder iz Ohaja planira da spusti podmornicu za dve osobe do dubine nivoa Titanika, kako bi dokazao da se putovanje može bezbedno obaviti nakon tragedije koja je zadesila “Titan”.

"Želim da pokažem ljudima širom sveta da, iako je okean izuzetno moćan, može da bude divan i prijatan i da zaista promeni život ako mu pristupite na pravi način" rekao je investitor Lari Konor.

Autor: Dubravka Bošković