Moćni ruski helikopter oboren prvi put od početka rata: Moskva poslala Ka-29 u lov na dronove kod Anape, ali usledio težak udarac

Helikopter ruske mornarice Ka-29 oboren je u blizini ruskog letovališta Anapa na Crnom moru!

Letelica je pogođena u noći između četvrtka i petka tokom velikog ukrajinskog napada dronovima na Krim i susednu rusku oblast Krasnodar gde se nalazi Anapa. Vojni kanali na Telegramu obe strane potvrđuju da je moćni helikopter zaista oboren, međutim, imaju oprečne informacije o tome kako je do toga došlo.

To je svakako prvi poznati gubitak teško naoružanog helikoptera koji može da nosi i puške za lov na dronove.

Uticajni ruski vojni bloger tvrdi da je Ka-29 oboren takozvanom prijateljskom vatrom tokom potrage za ukrajinskim besposadnim plovilima dok drugi ruski kanal navodi da je došlo do masovnog vazdušnog napada i napada dronova u kome je poginulo skoro 30 ruskih vojnika na Krimu i u Krasnodaru.

Multiple Russian channels report that a Russian Ka-29 was destroyed. They claim while operating against Ukrainian USVs the Russian chopper was targeted by a malfunctioning Pantsir air defense system, whose IFF considered it to be hostile, and shot it down. Crew is presumably… pic.twitter.com/wHhG2nvU5i