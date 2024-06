Osetilo ga čak 4,5 miliona ljudi: Snažan zenljotres u karipskom moru - Epicentar kod Venecuele

Zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale pogodio je područje jugoistočnog Karipskog mora.



Prema podacima Geološkog instituta SAD (USGS) epicentar potresa, koji se desio oko ponoći po lokalnom vremenu, bio je na oko 32 kilometra od grada Jaguaraparo u Venecueli i na oko 100 kilometara od Port of Spejna, prestonice Trinidada i Tobaga.

Navodi se da je oko 4,4 miliona ljudi u Venecueli, Trinidadu i Tobagu, Grenadi i Sent Vinsent i Grenadinima osetilo ovaj zemljotres.

