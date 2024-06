HAOS U NAJROBIJU! Počeo ulični rat, demonstranti zapalili parlament, više od 10 mrtvih, policija uzvraća vatrom (FOTO+VIDEO)

Najmanje 10 ljudi je poginulo dok je 50 povređeno tokom protesta protiv povećanja poreza u Keniji!

Kenijska policija pucala je prema navodima CNN na demonstrante u Najrobiju koji su izašli na ulice zbog kontroverznog zakona o finansijama koji je izazvao široke proteste. Hiljade demonstranata probilo je barijere koje je podigla policija ispred zgrade parlamenta u Najrobiju primoravši poslanike da se hitno evakuišu.

Američka televizija navodi da su zabeležene uznemirujuće scene i da je nekoliko tela ležalo nepomično na ulici.

Demonstranti su se prema navodima lokalnih medija probili do zgrade parlamenta u Najrobiju i podmetnuli požar. NTV navodi da su poslanici koji su bili u zgradi parlamenta pobegli kroz podzemni kanal.

- Parlament gori - navodi Citizen TV i dodaje da je zgrada opljačkana.

If this post pops up on your timeline say nothing just RETWEET !!



KENYA IS OUR COUNTRY 🇰🇪#RejectFinanceBill2024



JUST RETWEET !! pic.twitter.com/PjmsR06VVk