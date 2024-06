Osnivač Vikiliksa će dobro naplatiti godine progona: Asanž će postati bezobrazno bogat

Džulijan Asanž (52), osnivač Vikiliksa, mogao bi da zaradi na desetine miliona dolara zahvaljujući godinama koje je proveo u zatvoru! Kako prenosi Dailymail, uprkos osudi za špijunažu na američkom sudu Asanž bi verovatno i dalje mogao da zaradi bogatstvo pisanjem knjige, prodajom prava za snimanje filma ili javnim nastupima.

Publicista i menadžer Maks Markson rekao je da bi Asanž mogao da potpiše ugovor za pisanje knjige vredan najmanje deset miliona dolara, da dobije dodatnih 10 miliona dolara od prodaje prava za film ili TV seriju, kao i da po jednom javnom nastupu zaradi 500.000 dolara!

"Ono što želi, to će i dobiti", rekao je Markson i nastavio:

"Postoje reke zlata pred njim i on zaslužuje sve".

Pravni stručnjak rekao je da je malo verovatno da će zakoni koji su ranije korišćeni za sprečavanje prestupnika koji imaju finansijsku korist od svojih zločina biti primenjeni na Asanža. Markson je navodi da će Asanžov kapacitet zarade biti ograničen samo onoliko koliko on želi i sa međunarodnim interesovanjem za njegovu priču:

"Svi na svetu će želeti da razgovaraju sa njim, da čuju od njega i intervjuišu ga i on će za to dobiti veliki novac", smatra Markson i ističe:

