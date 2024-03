DŽULIJAN ASANŽ NEĆE BITI IZRUČEN AMERICI! Osnivaču Vikiliksa sud dozvolio da uloži ŽALBU!

Visoki sud u Londonu odlučio da osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž može da uloži žalbu protiv izručenja SAD. Naredno saslušanje u maju!

Londonski sud odlučio je da osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž (52) još neće iti izručen u SAD. KAko javlja AFP, sudije su odlučile da od Sjedinjenih Drćava zatraže dodatne informacije o ovom slučaju. Naredno saslušanje biće u maju.

Dvoje sudija odlučivalo je u Visokom sudu u Londonu da li će staviti tačku na dugi pravni spor Asanža ili će ga dalje produžiti.

Ispred suda su se okupile pristralice osnivača Vikiliksa, uzvikujući parole o njegovom oslobađanju.

Pre današnje odluke Asanžov advokatski tim saopštio je da strahuje da će, ako ne uspe u dobijanju prava na žalbu, brzo biti poslat u SAD da se suoči s optužbama, iako će verovatno zatražiti od Evropskog suda za ljudska prava da blokira bilo kakav transfer.

Asanž je optužen za 17 optužbi za špijunažu i jednu optužbu za zloupotrebu računara zbog objavljivanja velikog broja tajnih američkih dokumenata na njegovom sajtu pre gotovo 15 godina. Američki tužioci tvrde da je Asanž podsticao i pomagao američkom obaveštajnom analitičaru Čelsi Mening da ukrade diplomatske kablove i vojna dokumenta koje je Vikiliks objavio.

LIVE outside Royal Courts of Justice in London ahead of Julian Assange's extradition appeal ruling#FreeAssangehttps://t.co/ID51ufA9Fs