Otkriveno šta je spektakularna svetlost koja je večeras pojavila nad Turskom: Stiglo detaljno objašnjenje

Turska svemirska agencija dala objašnjenje.

Građani širom Turske snimili su mobilnim telefonima sjajnu svetlosnu kuglu koja je preletela nebo. Turska svemirska agencija saopštila je da je u pitanju meteor, javlja Milliyet.

U večernjim satima u Istanbulu, svetlosna kugla koja se pojavila na nebu spustila se prema dole i nestala. Neki građani su snimili ovaj trenutak svojim mobilnim telefonima.

Kretanje meteora viđeno je iz svih opština u Jalovi i snimljeno mobilnim telefonima. Tvrdi se da je predmet, za koji se sumnja da je meteor, pao na zemlju. Na društvenim mrežama deljeno je mnogo snimaka vezanih za neidentifikovani predmet. Svetlosni trag viđen je i iz Burse.

Svetlosni trag viđen je takođe iz provincija Kocaeli, Sakarja, Bartin, Zonguldak i Karabuk.

Objašnjenje Turske svemirske agencije (TUA)

Another video of the fireball over Istanbulpic.twitter.com/2z9aUE4hwo