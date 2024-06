PRVI PUT U ISTORIJI ČOVEČANSTVA: Kineska sonda sletela na dalju stranu Meseca, evo koji je njen zadatak (FOTO)

Kineska sonda "Čang'e-6" sletela je danas na dalju stranu Meseca, gde će prikupiti uzorke prvi put u istoriji čovečanstva, saopštila je Kineska nacionalna svemirska agencija (CNSA).

Tokom sletanja je korišćen autonomni vizuelni sistem za izbegavanje prepreka koji uz pomoć kamere bira relativno sigurnu zonu za sletanje, na osnovu svetlosti i tame na površini Meseca.

Sonda je zatim lebdela na 100 metara od Meseca, birajući konačno mesto za sletanje koristeći 3D skener. Kada je konačno izabrano mesto za sletanje, motor sonde je isključen i ona se spustila slobodnim padom, zaštićena sigurnosnim jastukom.

