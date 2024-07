Uhvaćen osumnjičeni za ubistvo supruge i dve ćerke poznatog novinara: Policija ga pronašla na groblju

Osumnjičeni za trostruko ubistvo samostrelom, Kajl Klifford, pronađen je na groblju nedaleko od svoje kuće u Enfildu, rekao je jedan očevidac, javlja Mirror.

Ubijeni su supruga i dve ćerke novinara BBC-a Džona Hanta.

Lokalna majka dvoje dece izjavila je za Mirror da je on pronađen na groblju.

Terrible to hear that three women, Carol Hunt and her daughters Louise Hunt and Hannah Hunt, have been murdered in Hertfordshire by a 26 year old man.



Already seeing headlines that suggest their killer seemed like a “nice, normal bloke” to people which is an unforgivably inane… pic.twitter.com/hZ7uASA8Mj