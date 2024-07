Džozef Bajden je kao glavnu temu svoje predizborne kampanje predstavio zaštitu Ukrajine, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, urednik 'Politike' Bojan Bilbija.

Bilbija je rekao da stiče utisak da je ovaj NATO samit deo predizborne kampanje Džozefa Bajdena i dodaje da je svakako ideja bila da se njegova kampanja pojača.

- On se postavio kao zaštitnik Ukrajine, vidimo da je to glavna tema. Sve je vezano za tu temu, on je usidrio svoju kampanju baš na toj temi, videćemo na kraju gde će to sve da ga odvede – rekao je Bilbija.

Kako kaže, kada su gafovi koje je američki predsednik pravio prilikom obraćanja, primećujemo da su oni napravljeni upravo pominjanjem dva njegova najveća neprijatelja.

- To pokazuje da je previše opterećen time, videćemo šta će to da donese. Međutim, on se sam ispravio, shvatio je da je napravio grešku, pa se vratio i sam priznao da je opterećen njima. Svakako da to nije dobar znak za nekoga ko želi da vodi najveću silu sveta – rekao je Bilbija.

Ističe da ćemo da vidimo kako će se ponašati u narednim mesecima.

Advokat Milan Đukić, rekao je da je ovo bio redovni Samit NATO-a na kojem se predstavljaju njihovi osnovni zadac.

Dodaje da su hteli da potvrde da će je ono što je unutar severnoatlanskog sporazuma, što je poenta njihova, biti ispunjeno.

- To znači da ukoliko bilo koja članica bude napadnuta, da će svi da je brane. Drugo je vezano za Ukrajinu i njihovu ideju da će je podžavati u odbrani od ruske agresije – rekao je Đukić

Takođe, sigurno je, dodaje da se koristi i za kampanju SAD.

- Međutim, spoljne stvari ne mogu da odrede izbore u Americi. Bajden je imao problem što nije uspeo da sve unutrašnje političke stvari koje su objektivne i dobre, da istakne – rekao je Đukić i dodaje da se pokazao izuzetno neubedljiv.

