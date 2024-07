Počev od predsednika Vilijama Harisona 1840. pa u narednih 120 godina, svaki američki predsednik koji je izabran u godini sa nulom na kraju umro je tokom služenja mandata. Legenda kaže da je uzrok kletva koju je indijanski vrač bacio na Harisona koji je na prevaru oteo zemlju od plemena Šauna.

Voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji i regionu, ali i kraljica šera Jovana Jeremić je, pre dve nedelje predvidela pokušaj atentata na američkog kandidata za predsedničke izbore Donalda Trampa.

O ovoj temi, ali i kletvi koja je bačena na američke predsednike, Jovana Jeremić govorila je za portal Pink.rs.

Tom prilikom, Jovana Jeremić je otkrila do sada neispričane priče koje nisu poznate javnosti.

- Ja sam prethodne nedelje rekla da će doći do atentata na Donalda Trampa, i tada su mi se mnogi smejali. Moju priču, koju sam tada prorekla, potvrdili su i analitičari. Što se tiče mog proročanstva da će doći do atentata, to sam shvatila na osnovu zdravog razuma i činjenica. Pre svega, jer su najpre pokušali da ga eliminišu sudski, međutim, do toga nije došlo - rekla je Jeremićeva za Pink.rs.

Govoreći o astrologiji, Jeremićeva je za portal Pink.rs istakla da je Donaldu Trampu i u horoskopu pisalo da će doći do pokušaja atentata na njega.

- Tramp je Blizanac-Lav u horoskopu. On ovih dana ima napet horoskop, i sve to moglo je da se predvidi. Međutim, i horoskop je govorio da će izbeći atentat i da će ga preživeti. Znalo se da će smrt izbeći kao mačka sa devet života - navela je Jeremić

KLETVA BAČENA NA AMERIČKE PREDSEDNIKE

Kako je Jeremićeva istakla za naš portal, sve je počelo 1809. godine, kada je tadašnji guverner Teritorije Indijana Vilijam Henri Harison na prevaru od Indijanaca oteo velike delove njihovog zemljišta, zbog čega je pleme Šauna krenulo u rat protiv agresora.

- To je rat koji je kasnije postao poznat kao Tekumseški rat, po poglavici ovog plemena Tekumsehu (Zvezda Padalica). Cilj je bio da se zaustavi dalja progresija belaca na zapad Severne Amerike - objašnjava Jeremić.

- Nakon bitke, Tekumsehov brat Tenskvatava, koji se prvobitno zvao Lalavetika, odnosno Onaj Koji Pravi Veliku Buku, a koji je bio vrač i verski vođa svog naroda, te koji je Evropljane prokazao kao decu zlog duha i koga su njegovi sledbenici jednostavno zvali Prorokom, bacio je kletvu na Harisona - dodala je Jovana.

Jeremićeva je podsetila da je Harison odneo pobedu na izborima i ušao u Belu kuću početkom naredne, 1841. godine.

- Tri nedelje kasnije se prehladio, a verovalo se da je to zbog lošeg vremena tokom inauguracije. Njegovo stanje je postajalo sve lošije, a zbog velikog broja obaveza nije mogao ni da odleži. Umro je devet dana kasnije, u 00:30, 4. aprila 1841. godine - rekla je Jovana.

Govoreći o pomenutoj kletvi Jeremićeva je istakla da je u pitanju TEKUMSEKOVA KLETVA.

Kako je Jeremićeva navela, u narednih 120 godina, svaki američki predsednik koji je pobedio na izborima održanim u godini koja se završavala nulom umro je tokom služenja mandata. Šta više, postoji samo jedan američki predsednik koji je umro tokom mandata a da nije izabran u nultoj godini, Zakari Tejlor, a i on se borio protiv Tekumseha 1812. godine.

- Prvo je to bio slučaj sa Abrahamom Linkolnom koji je izabran 1860. godine, a ubijen je na početku služenja drugog mandata. Potom se to desilo Džejmsu Garfildu koji je izabran 1880. godine, a ubijen je septembra iduće godine, u devetom mesecu svog mandata. Zatim je 1900. godine izabran Vilijam Mekinli, koji je doživeo identičnu sudbinu kao i Gardfild - rekla nam je Jovana, pa dodala:

1920. godine Voren Harding je pobedio, a umro je verovatno od srčanog ili moždanog udara 1923. godine. Frenklin Ruzvelt je pobedio 1940, a umro je tokom služenja drugog uzastopnog mandata (ukupno četvrtog). 1960. godine izabran je Džon F. Kenedi, a dve i po godine nakon inauguracije bio je ubijen u Dalasu, nastavila je Jeremić.

- Došao je red na Ronalda Regana koji je izabran 1980. godine. Samo nekoliko meseci nakon njegovog ulaska u Belu kuću pokušan je atentat na njega, u kome je bio ozbiljno ranjen. Preživeo je. Tokom obavljanja ove funkcije pobedio je i rak - objasnila je Jovana za naš portal.

Takođe, treba pomenuti da je naredni američki predsednik koji je izabran u godini sa nulom (2000.) na kraju bio Džordž Buš Mlađi koji je 2005. godine takođe preživeo pokušaj atentata, kada bomba - koju je na njega i predsednika Gruzije Sakašvilija bacio gruzinski fanatik - čudom nije eksplodirala, iako je bila aktivna.

SUDBINA AMERIČKIH IZBORA

- Tramp će sigurno pobediti na izborima, posebno posle pokušaja atentata na njega, a sigurna sam da Bajden ovu predsedničku trku neće završiti kao predsednik demokrata. Ne znam da li će biti ubijen, otrovan ili nešto treće... On do novembra neće završiti. I on isto treba da živi na oprezu, i treba voditi računa o njegovom životu. Jer on sada previše smeta - rekla je za kraj razgovora voditeljka "Jutra sa dušom" na TV Pink.

