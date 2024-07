Jake oluje pogodile SAD: 460.000 domaćinstava i preduzeća bez struje

Oluje koje su izazvale i tornada pogodile su Ajovu, Ilinois i Indijanu, zbog čega je bez stuje ostalo više od 460.000 domaćinstava i preduzeća.

Nacionalna meteorološka služba potvrdila je da je tornado pogodio De Mojn u Ajovi, a oluja se zatim pomerila na istok u severni Ilinois, uključujući Čikago, gde su zabeležena višestruka upozorenja o tornadu, vetru i kiši, prenosi AP.

Skoro 390.000 domaćinstava ostalo je bez struje samo u severnom Ilinoisu, navedeno je.

Upozorenje o naglim poplavama izdato je u Čikagu rano jutros.

Think I saw the tornado at O’Hare in the distance. First tornado sighting & never expected it to be in Chicago! Praying everyone is alright #chicago #tornado pic.twitter.com/bUW6nbiqzb