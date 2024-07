Vatra progutala tržni centar, poginulo najmanje 16 ljudi: Dramatični snimci iz Kine

Oko 30 ljudi spaseno je iz požara, a na licu mesta bilo je skoro 300 spasilaca i desetine vozila vatrogasaca

Najmanje 16 ljudi je poginulo nakon što je izbio požar u tržnom centru na jugozapadu Kine u sredu, prema kineskim državnim medijima.

Dramatične fotografije prikazuju veliki crni dim kako izbija iz zgrade sa 14 sprata u gradu Cigung, u provinciji Sičuan.

Nekoliko ljudi je snimljeno kako stoji na balkonima, prenosi CNN.

Oko 30 ljudi spaseno je iz požara, a na licu mesta bilo je skoro 300 spasilaca i desetine vozila vatrogasaca.

A fire broke out in a department store at about 6 pm on Wednesday in Zigong, SW.China's Sichuan Province. As of 8:20 pm, 30 trapped people had been rescued by firefighters. The latest reports said 6 people were killed due to the fire. pic.twitter.com/vxv8oM8J7O