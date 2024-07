Treslo se tlo: Zemljotres pogodio Italiju - Panika u Napulju!

Nakon prvog potresa, usledilo je nekoliko naknadnih slabijih udara.

Zemljotres jačine 3,6 stepeni Rihtera pogodio je danas oblast Kampi Flegrei u italijanskom regionu Kampanija, a potres je izazvao paniku u Napulju.

Zemljotres se osetio u centru, ali i drugim delovima Napulja, a posebno jako na višim spratovima zgrada, prenela je Ansa.

