Uveden policijski čas, vojska na ulicama: Stravični neredi u zemlji, internet ugašen, ima više od 100 mrtvih (FOTO+VIDEO)

Bangladeški vojnici patroliraju napuštenim ulicama Dake, a na snazi je policijski čas kako bi se ugušili smrtonosni protesti, predvođeni studentima, protiv vladinih kvota zapošljavanja u javnoj službi, u kojima je ove nedelje poginulo više od 100 ljudi.

Obustava internet usluga i usluga tekstualnih poruka na snazi ​​je od četvrtka, čime je Bangladeš odsečen od sveta, dok policija pokušava da uguši proteste koji su nastavljeni uprkos zabrani javnih okupljanja.

Nove kvote za državna radna mesta otvorile su stare i osetljive političke podele

U nasilnim sukobima ove nedelje poginulo je najmanje 105 ljudi, a hiljade je povređenih, prema podacima iz bolnica širom Bangladeša. Bolnica Medicinskog fakulteta u Daki primila je juče predveče 27 tela.

Nacionalni nemiri izbili su zbog studentskog besa protiv novih kvota za državna radna mesta, uključujući 30 odsto za porodice onih koji su se borili za nezavisnost od Pakistana.

Ta je mera otvorila stare i osetljive političke podele između onih koji su se 1971. borili za nezavisnost Bangladeša od Pakistana i onih koji su optuženi za saradnju s Islamabadom.

Uveden policijski čas, ljudi će od podneva imati dva sata da odu u prodavnicu i obave nužno

