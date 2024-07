Ubistvo ukrajinske političarke naručeno?! Borila se protiv upotrebe ruskog jezika, za vreme napada kamere nisu radile!

Ukrajinska krajnje desničarska političarka i bivša poslanica Irina Farion (60) preminula je u bolnici od povreda zadobijenih u atentatu, nakon što je nepoznati napadač u petak popodne pucao na nju ispred kuće u kojoj je živela. Vlasti istražuju mogućnost da je ubistvo bilo naručeno.

“Zajednica grada Lavova izražava iskreno saučešće porodici i svima koji su je poznavali i voleli. Ovo je veoma zastrašujuće - naveo je gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij na “Telegramu”.

Smrt Farion je potvrdila i Natalija Matolinec, načelnica anesteziološke službe Prvog lekarskog udruženja Lavova. Prema njenim rečima, uprkos svim pokušajima, lekari nisu uspeli da spasu život političarki.

Iryna Farion was shot in the temple outside her home in Lviv, Ukraine, and is now in critical condition at a hospital.

- Primljena je kod nas u kritičnom stanju sa teškom prodornom prostrelnom ranom na glavi. Urađena je operacija na odeljenju intenzivne nege, a zatim je prebačena na odeljenje intenzivne nege na dalje lečenje, međutim, srce pacijentkinje nije moglo da izdrži, u ovoj situaciji, medicina je bila nemoćna - navela je Matolinec.

Izveštaji o smrti ukrajinske političarke stigli su ubrzo nakon što je operisana u bolnici. Bila je u komi, piše “Kijev independent”.

Napadač joj pucao u glavu i pobegao

Napad na bivšu poslanicu i profesorku ukrajinskog jezika na Nacionalnom univerzitetu u Lavovu klasifikovan je kao pokušaj ubistva, a istraga zločina je u aktivnoj fazi, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

On je rekao je da “ovo nije bilo spontano ubistvo” i da policija traži motiv.

⚡️ Former Ukrainian MP Iryna Farion, 60, dies in Lviv after being shot. Authorities are seeking the attacker.



President Volodymyr Zelenskyy said that "anyone responsible for this attack must be held fully accountable."

“Već imamo nekoliko verzija. Glavne, mogu reći, su (povezane sa njenim) društvenim i političkim aktivnostima i ličnim nesklonostima“, napisao je Klimenko u izjavi preko servisa za poruke “Telegram”. "Ne isključujemo da je ubistvo naručeno", dodao je.

U petak oko 19.30 sati po lokalnom vremenu nepoznati muškarac je pucao u Farion, a potom pobegao sa lica mesta. Žrtva je sa prostrelnom ranom glave prevezena u bolnicu u izuzetno teškom stanju, prenosi Tanjug.

Prema pisanju ukrajinskih medija, napadač je bivšu narodnu poslanicu sačekao u blizini kuće, a kada je izašla, pritrčao joj je i pucao. Prema izjavama očevidaca, političarka je zadobila pucanj u slepoočnicu, a napadač je imao rukavice i oružje bez prigušivača.

Napadač nije identifikovan, a policija je rekla da je u toku opsežna potraga za ubicom, ali i da je nestanak struje uticao na bezbednosne kamere u toj oblasti.

Kritikovala vojnike koji govore ruski jezik

Farion je radila 30 godina kao profesorka ukrajinskog jezika na Nacionalnom univerzitetu u Lavovu, a krajem prošle godine otpuštena je sa posla nakon izjava u kojima je dovela u pitanje patriotizam pripadnika ukrajinske vojske koji govore ruski jezik i objavljivanja proukrajinskih izjava i privatne imejl adrese Maksima Hlebova, studenta koji živi na okupiranom Krimu, što je dovelo do njegovog hapšenja.

In #Lviv, western #Ukraine, students of the Lviv Polytechnic University rally for a #protest, demanding the dismissal of Professor Iryna Farion over her recent comments on social media:



pic.twitter.com/AafjUwokYg — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 14. новембар 2023.

- Znate li vi šta je disciplina u vojsci? Ako nema discipline u vojsci, nema ni vojske. To je rulja! - govorila je Farion, napominjući da “vojnici koji ne govore ukrajinski mogu da se nazivaju Rusima”.

Ona je ruski jezik opisivala kao “jezik neprijatelja, koji me ubija, diskriminiše, vređa i siluje” i dodala: “Koliko lud treba da budeš da se boriš u ukrajinskoj vojsci i govoriš ruski?” Njene reči su u to vreme izazvale oštru reakciju u Ukrajini, ljudi su je optuživali da podstiče mržnju na osnovu jezičkih preferencija.

Nakon toga, studenti “Lavovske politehnike”, Nacionalnog univerziteta u Lavovu i Kijevskog nacionalnog univerziteta za tehnologiju i dizajn protestovali su protiv Farion.

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) saopštila je u novembru 2023. da je Farion pod krivičnom istragom kako zbog njenih izjava o vojnicima koji govore ruski, tako i zbog objavljivanja poruka od Hlebova. Nakon toga je bila otpuštena sa univerziteta u zapadnoj Ukrajini.

Apelacioni sud u Lavovu u maju je uvažio njenu žalbu i vratio je na mesto profesora na katedri za ukrajinski jezik.

Tražila hapšenje Zelenskog

U prvim mesecima ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022, Farion je osudila borce puka Azov koji govore ruski jezik, a koji su tri meseca branili lučki grad Marijupolj.

Bila je poslanica u Vrhovnoj radi 2012-2014. i članica ukrajinske nacionalističke partije Svoboda. Farion je više puta javno istupala protiv upotrebe ruskog jezika u Ukrajini. Konkretno, 2019. je zahtevala hapšenje aktuelnog predsednika Volodimira Zelenskog zbog obraćanja svojim biračima na ruskom.

Predsednik Zelenski je obavešten o pokušaju atentata i rekao da „svako odgovoran za ovaj napad mora snositi potpunu odgovornost“.

Ruski istražni komitet je 2015. godine otvorio slučaj protiv Farion zbog pozivanja na “uništenje Rusije kao države i pripadnika ruske nacije”.

Autor: Aleksandra Aras