Pogledajte trenutak kada je raketa pala na fudbalski teren! Deca leže mrtva na travi, zabeleženi JEZIVI MOMENTI (FOTO+VIDEO)

Devet lica nastradalo je u subotu kada je na fudbalski teren u selu na Golanskoj visoravni pala raketa iz Libana.

Osim devet poginulih, mnogi su ranjeni, dodala je televizija.

Video circulating on social media purportedly showing the rocket attack on Majdal Shams. pic.twitter.com/PqNIurRzc3 — Joe Truzman (@JoeTruzman) 27. јул 2024.

Izraelski mediji istakli su da je raketa koja je pala na teren ispaljena od strane Hezbolaha.

Ranije je bilo objavljeno da je u napadu devet teško ranjenih i da se radi o deci i mladima između 10 i 20 godina.

BREAKING: THE ‘ATTACK’ ON ISRAEL WAS AN IRON DOME INTERCEPTOR MISSILE FAILURE



Some within Israeli media are claiming that it was an iron dome interceptor and not even from south Lebanon.



The interceptor was fired to stop Hezbollah’s rockets at northern occupied Golan it failed… pic.twitter.com/NUJg7X6ozP — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 27. јул 2024.

Nakon napada na društvenim mrežama pojavili su se užasni snimci. Na njima se vidi trenutak kada je raketa pala na teren. Kako se navodi, 30 osoba je povređeno.

Pripadnik izraelske hitne službe opisao je veliko razaranje i požar na mestu događaja, fudbalskom terenu u selu Majdal Šams.

Izraelska vojska rekla je da pomaže u evakuaciji povređenih.

Izrael je zauzeo Golansku visoravan od Sirije tokom šestodnevnog rata 1967. a anektirao je 1981. godine.

Izrael i Hezbolah gotovo svakodnevno razmenjuju vatru otkako je počeo rat u Gazi nakon iznenadnog napada palestinskog Hamasa 7. oktobra na jug Izraela.



Od početka oktobra, u izraelskim vazdušnim napadima na Liban ubijeno je više od 450 ljudi, uglavnom pripadnika Hezbolaha, ali i oko 90 civila. Na izraelskoj strani je ubijen je 21 vojnik i 13 civila.

#BREAKING #Israel #Lebanon "Nine people were killed in a direct hit on a football pitch in Majdal Shams" - Channel 12.



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called for an urgent meeting following the attack on Majdal Shams. pic.twitter.com/VGnRolHG7J — The National Independent (@NationalIndNews) 27. јул 2024.

Autor: Dubravka Bošković