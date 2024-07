(VIDEO) Horor u Rusiji! Prevrnuo se voz sa 1.000 putnika! Stotine povređenih, sudario se sa kamionom i izleteo iz šina!

U železničkoj nesreći koja se dogodila danas kod Volgograda, u Rusiji, kada se voz sudario sa kamionom i izleteo iz šina, povređeno je, prema prvim informacijama, 100 ljudi, prenosi list Izvestija pozivajući se na Telegram kanal 112.

Agencija TAŠ navodi da se osam vagona prevrnulo.

#BREAKING : A passenger train derailment in Russia's southern Volgograd region has potentially injured up to 100 people.



Eight train cars went off the tracks.



Emergency crews are currently at the scene to manage the situation.#Russia #TrainDerailment #Volgogradregion… pic.twitter.com/56B2BtgkRL