Eksplozija u čuvenoj nemačkoj fabrici, povređeno 14 ljudi (VIDEO)

U najvećoj nemačkoj hemijskoj fabrici BASF u Ludvigshafenu danas se dogodila eksplozija, a potom i požar, u kojima je lakše povređeno 14 zaposlenih, prenosi Bild.

Eksplozija se dogodila oko 12 časova, u južnom delu fabrike BASF SE u Ludvigshafenu, gde su odmah bila upućena vozila za nadzor zagađenja životne sredine.

Požar je ugasila vatrogasna služba BASF-a.

"U incidentu je lakše povređeno 14 zaposlenih koji su iz predostrožnosti prebačeni u fabričku ambulantu", navela je kompanija u saopštenju.

