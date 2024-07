Još jedna SMRT potresla kraljevsku porodicu: Bio je VEOMA blizak sa kraljicom Elizabetom - Težak UDARAC za prinčeve Vilijama i Harija!

Teča princa Vilijama i princa Harija, Robert Felouz, preminuo je u 82. Prema pisanju Tajmsa, preminuo je 29. jula.

Osim što je bio odan suprug sestri princeze Dajane, ledi Džejn Felouz, Robert je devet godina bio glavni savetnik pokojne kraljice Elizabete. Vodio ju je kroz neke od njenih najburnijih godina, uključujući zloglasni "annus horribilis" 1992. godine.

Lord Felouz je takođe bio deo male grupe viših dvorjana koji su pomogli da se kraljica ubedi da se vrati u London iz Balmorala nakon Dajanine smrti.

Za to vreme, Robert je napisao prvi nacrt kraljičinog istorijskog govora kada se obratila publici sa „vaša kraljica, i kao baka“ britanskoj javnosti uoči Dianine sahrane. Konačnu verziju ovog čuvenog govora napisali su lord Felouz, kraljica, i njen privatni sekretar, ser Robin Janvrin.

Robert Fellowes, Baron Fellowes, has died aged 82.

Former Private Secretary to Her late Majesty Queen Elizabeth II from 1990-1999.

He was married to Lady Jane, sister of the late Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/4kjzyaRMrH