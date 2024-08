UZNEMIRUJUĆI PRIZOR: Bombaš samoubica se RAZNEO na punoj plaži - Poginulo 14 osoba! (VIDEO)

Najmanje 14 ljudi je poginulo kad se bombaš samoubica kasno u petak razneo na plaži ispred hotela u glavnom gradu Somalije!

Portparol policije navodi da je povređeno više od 30 ljudi.

Nakon eksplozije došlo je i do razmene vatre između terorista i snaga bezbednosti zbog čega policija nije mogla da dođe po ranjenih.

Radikalna islamistička grupa Al-Šabab preuzela je prema navodima portala Garove odgovornost za napad u Mogadišu. Ta grupa kontroliše određene delove Somalije, međutim, poslednjih godina potisnuti su iz glavnog grada.

Many young Somalis died in a heavy explosion that took place in Mogadishu Lido beach. There are a Shocking and horrific scenes in Mogadisho’s Liido beach. I have received very graphic images of the bodies of innocent civilians scattered on the ground. pic.twitter.com/WxKWxOfgtZ