HAZBOLAH NAPAO IZRAEL! Sever zasut dronovima, pogođena vojna baza

Libanska militantna grupa Hezbolah saopštila je da je rano jutros izvela napad dronovima na sever Izraela, a izraelska vojska javlja da su u napadu ranjena dva vojnika i da je izazvan požar.

Napad se dogodio u vreme kada raste strah od šireg regionalnog rata posle prošlonedeljnog ubistva visokog komandanta Hezbolaha u Libanu i političkog vođe palestinskog Hamasa u Iranu.

Hezbolah koga podržava Iran saopštio je da je gađao vojnu bazu u severnom Izraelu kao „odgovor na napade i ubistva koje je Izrael izvršio na nekoliko sela u južnom Libanu“.

Overnight, over 30 rockets were fired from #Lebanon at northern #Israel.

Iron done intercepted most of them. A few hit open fields.

