BANGLADEŠ NA RUBU HAOSA: Više od 300 mrtvih u protestima, ugašen internet, zatvorene fabrika, a opozicija najavila ZAVRŠNI UDARAC!

Broj mrtvih u sukobima opozicije i pristalica vlasti u Bangladešu porastao je u ponedeljak na najmanje 300, prenosi AFP, pozivajući se na procenu utemeljenu na podacima policije i bolnica.

Pristalice opozicije planiraju za danas novi masovni protest u prestonici Daki.

- Došlo je vreme za završne demonstracije - rekao je u nedelju Asif Mahmud koji je jedan od vođa studentskog pokreta koji stoji iza protesta.

AFP navodi da je od početka protesta u julu do nastradalo najmanje 300 ljudi. Samo tokom sukoba u nedelju poginule su 94 osobe. To su najveći ljudski gubici u jednome danu od početka demonstracija protiv vlade pre mesec dana u toj muslimanskoj zemlji u kojoj živi 170 miliona stanovnika.

Na ulicama Dake razmešten je veliki broj pripadnika snaga bezbednosti i to posebno u delu grada gde se nalazi kancelarija premijerke Hasine Vazed koji su policija i vojska zabarikadirale postavivši bodljikavu žicu.

