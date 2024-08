Dva snažna zemljotresa pogodila Tajvan: Pojavili se prvi snimci, sve se trese

Izuzetno jak zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je jutros istočni deo kineskog regiona Tajvan, nakon što je to područje kasno u četvrtak pogodio jak zemljotres jačine 5,7 stepeni, saopštila je tajvanska meteorološka uprava.

Epicentar zemljotresa bio je na 34 kilometra od grada Hualijen na istoku Tajvana, na dubini od 9,7 kilometara.

Za sada nema izveštaja o eventualno povređenima ili materijalnoj šteti, a zemljotres se osetio i u glavnom gradu Tajvana, Tajpeju, prenosi Rojters.

Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je severoistočnu obalu Tajvana kasno u četvrtak.

Tajvan se nalazi blizu spoja dve tektonske ploče, zbog čega su česti zemljotresi.

