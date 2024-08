SAVLADALE GA EMOCIJE: Bajden zaplakao na bini, pa poručio - Volim i ja vas (VIDEO)

Sinoć je u Čikagu održana konvencija Demokratske stranke, na kojoj se obratio i odlazeći američki predsednik.

Aktuelni američki predsednik Džozef Bajden u svom govoru na konvenciji Demokratske stranke prigrlio je Kamalu Haris kao lidera partije u borbi za Belu kuću protiv republikanca Donalda Trampa.

Bajden je Harisovu deklarisao kao budućnost stranke.

Kako prenosi Rojters, Bajden je bio u centru pažnje stranačke konvencije i njegovo pojavljivanje izazvalo je ovacije stranačkih kolega.

Brišući suze nakon što ga je predstavila njegova ćerka Ešli i mašući masi koja je držala natpise: "Mi volimo Bajdena", poručio je: "Volim vas i volim Ameriku".

- Da li ste spremni da glasate za slobodu? Da li ste spremni da glasate za demokratiju i za Ameriku? Da vas pitam, jeste li spremni da izaberete Kamalu Haris i Tima Volca - upitao je Bajden.

Dalje je u svom govoru hvalio dostignuća svoje administracije, jačanje američke ekonomije i jačanje američkih saveza u inostranstvu.

Wow! Just wow!



People absolutely love Joe Biden!



Look at the incredible ovation and celebration that President Joe Biden just got at the DNC.



He is loved. pic.twitter.com/j2lP0Vt6mW