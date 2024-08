Aleksandar BACIO SUPRUGU I BEBU SA 16. SPRATA: Kamera sve zabeležila, bankar izveden na nosilima (UZNEMIRUJUĆE)

Aleksandar Lipatov (39) bacio je suprugu Milenu i bebu kroz prozor stana na 16. spratu luksuznog stambenog kompleksa u Moskvi, ubivši ih na licu mesta.

Kako javljaju ruski mediji, ekipa hitna pomoć koja je ubrzo stigla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt majke i deteta.

Na internetu su se pojavili i snimci tragedije. Na jednom od njih se vidi kako na pločnik ispred zgrade prvo pada Milena, a oko pola minuta kasnije i jednogodišnji dečak.

Snimak zbog izuzetno uznemirujućeg sadržaja nećemo objaviti.

Aleksandar se nakon toga zabarikadirao u stanu. Ruski mediji navode da je povremeno virio kroz prozor, kao i da je bio nag. Takođe je i bacao razne stvari iz stana na ulicu.

Ubrzo je na lice mesta stigla policija, koja je upala u stan. Aleksandar je izveden na nosilima, sa maskom za kiseonik na licu.

Njegovo stanje nije poznato.

Ruski mediji navode da su Milena i Aleksandar bili u braku oko tri godine, kao i da je on donedavno radio u Centralnoj banci Rusije.

Komšije su rekle da su živeli mirno i da su Milenu često viđali sa sinom.

SOBR soldiers burst into an apartment in the Moscow residential complex "Lefortovo Park" and detained 39-year-old Alexander L., who threw his 36-year-old wife and one-year-old son from the 16th floor. pic.twitter.com/61r3UcGZN6

Ali, neki od njih su dodali i da su se jutros žestoko svađali, a da je mališan plakao.

Navodno su u stanu pronađeni lekovi protiv depresije i "poruke čudne sadržine".

Glavna istražna uprava Istražnog komiteta u Moskvi otvorila je krivični slučaj, piše EurAsia Daily.

