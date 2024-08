MISTERIJA STRAVIČNOG UBISTVA: Dva dečaka otišla da se igraju, a onda su nađena njihova tela! Lobanje su im bile polomljene (FOTO)

Porodice dva 11-godišnja dečaka koji su brutalno ubijeni 1980. strahuju da njihov ubica možda nikada neće biti pronađen.

Džon Grinvud i njegov najbolji prijatelj Gari Miler nestali su u Vistonu u Merzisajdu u avgustu 1980, nakon što su popili čaj jedne tople letnje večeri i otišli da se igraju. Ali, svega 15 minuta kasnije prolaznik sa psom naišao je na dečake – brutalno pretučene i delimično sahranjene ispod madraca. Pozvao je pomoć.

Ali, ubica nikad nije uhvaćen.

Sestra traži pravdu

Džonova sestra Debi Turel (46), koja je tada imala svega dve godine, borila se za pravdu za svog brata i njegovog prijatelja veći deo svog života. Sada se nada da će rasvetliti ovaj slučaj, 44 godine otkako su dečaci nađeni mrtvi, piše “Dejli mejl”.

- Nemam svoje sećanje na Džona, ono dolaze iz onog što mi ljudi pričaju o njemu. Pevao mi je i pratio me okolo da se uveri da sam dobro. Kad sam izgubila mamu 2021, to je bilo srceparajuće. Ali, dodatnu težinu na srce dodaje to što ona nije videla da je pravda zadovoljena – kaže Debi.

Debi je rekla da je njen otac sada u 70-im godinama, a Garijeva majka u 80-im i da brine da ni oni neće da dočekaju pravdu za dečake.

Brutalno su pretučeni

Nakon što su pronađeni, dečaci su hitno prebačeni u bolnicu gde su operisani. Ali, Džon je umro u ranim satima sledećeg jutra, a Gari nekoliko dana kasnije. Obojica su imala polomljenu lobanju i nikada nisu došla svesti. Policija veruje da im je ubica udarao glavama o tlo.

Mlekadžija Džon Čizman priznao je policiji zločin u pritvoru, ali je oslobođen na sudu u Liverpulu u maju 1981.

Njegov advokat je rekao da je on bio mentalno zaostao i da je trebalo da ima advokata ili staratelja tokom policijskog ispitivanja.

“Sandej tajms” navodi da su detektivi otkrili navode koji ukazuju na Roberta Fišera, koji je umro 1991. u 73. godini života. Njegova žena Etel je navodno izvršila samoubistvo 1999. nakon što je rekla prijateljima da ne može da živi sa krivicom jer zna da je njen suprug ubio dečake.

-Posebno smo zainteresovani za razgovor sa svima koji su možda videli čoveka sa tri dečaka, starosti između 12 i 14 godina, blizu crkvene sale u ulici Dregon lejn u Vistonu, između 18.45 i 19.20 u subotu 16. avgusta 1980. Dvojica dečaka koja su viđena sa čovekom stajali su na zidu crkvene sale, a jedan je bio u krugu crkvene sale. Da li ste vi bili jedan od trojice dečaka? Ako je tako, molim vas dođite da razgovarate sa nama – rekao je u to vreme detektiv Pol Ričardson.

Ponovljena istraga

Detektivi su 2016. ponovo otvorili istragu ubistava, ali su frustracije koje su pratile inicijalnu istragu istrajale. Tri godine kasnije se zvaničnik policije Endi Kuk u saopštenju izvinio za “neadekvatnosti i propuste prvobitne istrage”, nakon sastanka sa porodicama.

-Istražni tim je tada pružio dovoljno dokaza da optuži čoveka za ubistvo dečaka i njemu se sudilo, da bi potom bio oslobođen. Nakon što smo obavili pregled niza nerešenih slučajeva i nakon ponovne istrage ubistva, pošteno je reći da istraga nije bila tako temeljna koliko je mogla da bude, ili u skladu sa standardima istrage koji se danas očekuju od policije - naveo je on.

We are re-appealing for information 40 years on from the murder of John Greenwood & Gary Miller in #Whiston. They were just 11 when they were murdered on Sat, 16 Aug 1980. Can you assist? Please contact @MerPolCC, 101 or @CrimestoppersUK. Read more: https://t.co/GCSXqXkLgo pic.twitter.com/S1zB7eiQJF