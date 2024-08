UKRAJINSKI DRON UDARA U STAMBENI KOMPLEKS, JEZIVI SNIMAK: Napad na ruski grad Saratov (VIDEO)

Kuće su oštećene i civilni letovi ograničeni u ruskoj Saratovskoj oblasti nakon ukrajinskog napada dronom na tom području.

Rojters prenosi navode lokalnih zvaničnika i ruskih medija da je u ovom vazdušnom udaru ranjena žena.

Roman Basurgin, guverner Saratovske oblasti, naveo je na Telegramu da je stambeni kompleks u gradu Saratovu oštećen od ostataka drona koji su uništili sistemi protivvazdušne odbrane (PVO).

- Žena je hospitalizovana u teškom stanju. Lekari se bore za njen život - napisao je Basurgin.

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su njeni PVO sistemi uništili devet dronova u Saratovskoj oblasti, koja se nalazi na oko 900 kilometara od granice s Ukrajinom.

Ruska agencija RIA Novosti je javila da su letovi ograničeni na oblasnom aerodromu.

Prethodno je Basurgin naveo da su spasilačke službe upućene u Saratov i Engels, ključne gradove u ovoj oblasti koji se nalaze na više stotina kilometara jugoistočno od ruske prestonice Moskve.

Rusija u Engelsu ima vojnu bazu sa strateškim bombarderima koju je Ukrajina već puno puta napadala otkad je Moskva pokrenula invaziju punog obima na susednu zemlju u februaru 2022.

Britanska agencija navodi da za sada nema informacija o šteti u bazi ili o razmerama ukrajinskog napada na Saratovsku oblast.

Snimak koji je objavljen na Telegram kanalu ruskog medija SHOT prikazuje višespratnicu u Saratovu čija je jedna strana oštećena i nekoliko prozora izbijeno na tri sprata.

U postu koji prati snimak navodi se da je takođe oštećen i najviši sprat stambene zgrade u Engelsu.

Engels and Saratov were reportedly attacked by drones this morning. So far, reports indicate damaged buildings and at least 20 vehicles. One of the drones crashed into the tallest high-rise building in Saratov, falling about 12 kilometers short of the Engels military airfield. pic.twitter.com/cjsmedAqf3