HOROR U MONTANI: Devojčica je spavala u šatoru sa porodicom, a onda je napao CRNI MEDVED!

Kamp je evakuisan i postavljene su zamke u tom području.

Medved je napao i povredio trogodišnju devojčicu u šatoru u privatnom kampu u američkoj državi Montani, severno od Nacionalnog parka Jelouston, saopštili su zvaničnici za divlje životinje.

Crni medved je napao devojčicu u nedelju uveče u kampu južno od Red Lodža nakon čega je smeštena u bolnicu i nije poznat stepen zadobijenih povreda, javio je Si-Bi-Es (CBS).

