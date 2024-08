MASAKR NA SAHRANI: Sin pokojnice pobio braću i sestre pa sam sebe UPUCAO, sve zbog imovinskog spora! (FOTO)

Pet članova porodice je ubijeno u tragičnom ubistvu i samoubistvu kad se porodica okupila u kući njihove majke na Long Ajlendu nakon njene sahrane.

Policija kaže da je odgovorila na poziv o pucnjavi ispaljenim u mirnoj slepoj ulici u Vajoming Kortu, gde je u nedelju nešto pre podneva na travnjaku ispred kuće zatekla muškarca koji je sebi naneo ranu iz vatrenog oružja.

Policajci su zatim pronašli još četiri žrtve u maloj plavoj kući – koju su planirali da prodaju nakon smrti njihove majke prošle nedelje, prenosi Njuzdej.

Žrtve nisu identifikovane u nedelju uveče, ali imovinska karta pokazuje da je dom nedavno pripadao Terezi Marti DeLusiji (95), koja je sahranjena u petak.

Gunman who killed 5 in LI murder-suicide was son distraught over mother’s death, expected sale of home: neighbor https://t.co/YDqIb4vp92 pic.twitter.com/XbhHRx5QKf