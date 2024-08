Baka (89) preživela pet dana u divljini: Pila je kišnicu, spavala ispod drveća, a pratila je divlja zver

Inostrani mediji pišu o Đuzepini Bardeli (89) koja je čudom preživela pet dana u divljini, na severu države.

Ona je 21. avgusta krenula u potragu za pečurkama, kada se srušila u duboku jaguru i izgubila orijentaciju. Uzalud je pokušavala da se vrati kući, dok je njen sin Serđo digao uzbunu kod nadležnih.

Đuzepina je tražila pečurke u blizini predalpskog jezera Mađore, gde joj se izgubio svaki trag. Vatrogasna služba organizovala je potragu, u koju su uključeni helikopter i dronovi.

Nakon pada u jarugu, nesrećna žena je besomučno lutala, kroz gustu vegetaciju, pila kišnicu, spavala ispod drveća.

Ispostaviće se da je njeno iskustvo kao člana lokalnog alpskog kluba bilo presudno za preživljavanje, prenosi Metro.

Nakon pet dana, spasioci su razmišljali da okončaju potragu, a tada se dogodilo čudo. Baka je nađena u gustom rastinju, umorna, ali pri svesti.

Grandma, 89, lost in Alps for five days survives by befriending fox https://t.co/JE55gB0trM