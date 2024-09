MASK SE PLAŠI DA ĆE BITI UHAPŠEN? Poručio da je verovatno pametno da ograniči odlaske u određene zemlje

Ilon Mask, američki milijarder, osnivač više visokotehnoloških kompanija i vlasnik društvene mreže X (bivši Tviter), oglasio se na njoj, reagujući na post koji se tiče hapšnja osnivača Telegrama Pavela Durova u Francuskoj.

Aleksandra Merc, koja se na X predstavlja kao Maskova obožavateljka, napisala je u u postu "iako mrzi da uzmiče pred siledžijama, imajući u vidu dešavanja u Francuskoj, Brazilu, Ujedinjenom Kraljevstvu i drugde, moli Ilona Maska da razmisli o posledicama svojih putovanja".

- Tvoja bezbednost je od najveće važnosti za budućnost inovacija i slobodnog govora i nama je potreban nastavak tvoje vizije i vođstva - napisala je Merc, direktno se obraćajući Masku.

While I hate caving to bullies, given the developments in France, Brazil, the UK and elsewhere, please consider the implications of your travels, @elonmusk .



Your safety is paramount for the future of innovation and free speech and we need your continued vision and leadership. pic.twitter.com/66kkuuTZKx