PRONAĐENA OLUPINA RUSKOG HELIKOPTERA: Svi putnici i članovi posade stradali, sumnja se da je već OTKRIVEN UZROK PADA (VIDEO)

Olupina ruskog helikoptera Mi-8T koji je nestao na Kamčatki danas je pronađena, a prema prvim informacijama svi putnici i članovi posade letelice su poginuli, javili su ruski mediji.

Prema prvim informacijama, svi koji su bili u helikopteru su poginuli, rečeno je za RIA Novosti u hitnim službama.

Agencija navodi da se olupina helikoptera, u kojem su bile 22 osobe, nalazi na nadmorskoj visini od 980 metara i da je nemoguće doći peške do nje.

Regionalni ministar za vanredne situacije Sergej Lebedev saopštio je da je olupina ruskog helikoptera Mi-8T koji je nestao na Kamčatki danas pronađena i da se, prema preliminarnim podacima ona srušila, prenosi Interfaks.

Helikopter je mogao da se sruši zbog greške pilota, navela je nadležna služba za uklanjanje posledica vanrednih situacija.

-Kao prioritetna verzija razmatra se greška pilota u teškim vremenskim uslovima. Pilot u magli nije mogao da vidi brdo i udario je u njegov obronak - navodi se u saopštenju.

