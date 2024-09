Prve fotografije iz policije dečaka ubice iz škole u Džordžiji: Bio opsednut krvoprolićima (FOTO)

Kancelarija šerifa okruga Barov u Džordžiji objavila je fotografije iz policijske stanice Kolta Greja (14), tinejdžera koji je juče usmrtio četiri, a ranio devet osoba u napadu u srednjoj školi Apalači.

Kolt Grej na footografiji, koja će mu biti stavljena u dosije, ima dugačku kosu koju je ofarbao u plavo i ne liči na nasmejanog dečaka bebećeg lica od pre dve godine iz spomenara.

Policija je uhapsila Greja ubrzo nakon napada u Vinderu. Protiv njega je pogidnuta optužnica sa četiri tačke za ubistvo i biće mu suđeno kao odrasloj osobi, potvrdile su vlasti u Džordžiji.

Georgia school shooter Colton Gray's mugshot revealed as he's charged with murdering four in Apalachee rampage pic.twitter.com/52FwwA5y6c