Tinejdžeru ubici iz škole u Džordžiji preti doživotna, a njegovom ocu 180 godina zatvora ako bude osuđen

Kolt Grej, 14-godišnji tinejdžer koji je u sredu usmrtio čeriri osobe, a devet ranio u Srednjoj školi Apelači u Džordžiji, izveden je pred okružni sud okruga Barov.

Tužilac Bred Smit vodi postupak, a kako je ranije najavljeno osumnjičenom će se suditi kao odrasloj osobi. Smit je najavio da će protv Greja najverovatnije biti proširena optunica.

"Očekuje se proširenje optužnice kada pristignu svi dokazi", rekao je on.

Sudija Kari Majngledorf rekao je da tinejdžeru ne može biti izrečena smrtna kazna jer nema još 18 godina. Njemu preti maksimalna kazna doživotnog zatvora bez prava napoilovaje.

Američki Vrhovni sud je 2005. godine doneo odluku da maloletnim licima ne može da se izriče smrtna kazna za zločine koje su počiniji dok su bili mlađi od 18 godina. Nastavak suđenjaje zakazan za četvrti decembar.

