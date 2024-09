KLIMA SE OZBILJNO MENJA! Neverovatni prizori iz Sahare: U najvećoj pustinji kiša pljušti od srede, formiralo se jezero

Snimak sa Zoom Earth-a pokazuju nalet jake kiše koja trenutno udara u pustinju Saharu, koja je, kao najveća vruća pustinja na svetu, poznata po suvim uslovima.

Snimak prognoze, koju je Zoom Earth objavio juče ujutru na X-u, nekadašnjem Tvitteru, pokazuje kišu koja je od srede krenula širom severozapadne Afrike. Kiša je nastavila da pada u regionu do četvrtka, a radar predviđa da će se nastaviti i danas.

Količina kiše varira od slabe do jake, prema radaru.

Post dalje povezuje padavine sa malim brojem uragana u Atlantskom okeanu koji su pogodili SAD ove godine.

„Tropski talasi, koji se često razvijaju u uragane, nisu se tako snažno pojavljivali iz centralne Afrike. Jedan ključni faktor za formiranje tropskih talasa je zona intertropske konvergencije (ITCZ). Ona se pomerila dalje na sever nego inače. Ovo, u kombinaciji sa rekordno pozitivnom severnoatlantskom oscilacijom (NAO), promenilo je vremenske obrasce širom Atlantika i Afrike", navodi Zoom Earth.

Heavy rain is moving across... the Sahara Desert? 🤔



Mali and Mauritania are experiencing unusually high levels of rainfall right now.



This may be one reason why the Atlantic has had so few hurricanes so far. Tropical waves, which often develop into hurricanes, have not been… pic.twitter.com/iyAxYFJn3W