'UČENIK' ISKOPIRAO STRAVIČNO ZLOSTAVLJANJE! Francuz drogirao suprugu, pa zvao 80 muškaraca da je siluju: Otkriveni detalji sa suđenja (FOTO)

Na suđenju Francuzu Dominiku Pelikotu (71), koji je "pozvao" na desetine muškaraca da siluju njegovu drogiranu suprugu, čulo se kako je drugi muškarac, koji živi u istoj oblasti, kopirao taktiku koji ju čuo na suđenju kako bi drogirao i silovao sopstvenu ženu.

Dominiku Pelikotu (71) sudi se u južnom gradu Avinjonu zbog višestrukog silovanja i angažovanja desetina stranaca da siluju njegovu suprugu koja je bila pod jakim sedativima tokom deset godina u selu Mazan. Još 50 muškaraca starosti između 26 i 74 godine takođe se sudi za njihovu umešanost.

Sudski postupak je otvoren za javnost na zahtev Pelikotove bivše supruge Žizel (71), koja je rekla da je podnela zahtev za javno suđenje kako bi podigla svest o upotrebi droga za seksualno zlostavljanje.

"Njegov učenik je kopirao taktiku" Drugi čovek, takođe na suđenju, po imenu Žan-Pjer, je navodni "učenik" Dominika Pelikota. Ne sudi mu se za silovanje Žizel Peliko, već zato što je koristio isti metod da siluje sopstvenu ženu i angažovao Pelikota da siluje i nju.

