NA MESTU PUCNJAVE U BLIZINI TRAMPA PRONAĐEN KALAŠNJIKOV, DRON SVE SNIMIO? Trampa zanimala samo jedna stvar, evo koja! (VIDEO)

Pripadnici američke Tajne službe skočili su na Donalda Trampa da ga zaštite nakon što su odjeknuli hici dok je igrao golf sa prijateljima u svom klubu u Vest Palm Biču na Floridi.

Prema tvrdnjama novinara Šona Hanitija, koji je nakon incidenta razgovarao sa bivšim američkim predsednikom, agenti su bivšeg predsednika SAD-a odmah odvukli sa terena.

Fox's @SeanHannity tells viewers he has spoken to @realDonaldTrump after today's shooting incident and confirms that the former President is "safe and unharmed" after the "Secret Service pounced on the President" at the fifth hole of the golf course to protect him