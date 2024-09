ASTEROID 'BOG HAOSA' PRETI ZEMLJI: Može da ZBRIŠE GRADOVE i dovede do katastrofe - Evo kada nas čeka KRITIČNI TRENUTAK

Postoji mali, ali postojeći rizik da bi asteroid Apofis, poznat kao "Bog haosa", mogao da udari Zemlju dok se približava našoj planeti 2029. godine, otkriva nova studija. Šanse za tako katastrofalan sudar su više od jedne prema milijardi - ali nećemo moći da znamo sa sigurnošću još najmanje tri godine.

Apofis je svemirska stena u obliku kikirikija koja se proteže oko 340 metara u prečniku ili otprilike iste veličine kao Ajfelova kula. Pri ovoj veličini, zdepasta svemirska stena nije dovoljno velika da bi se smatrala asteroidom „ubicom planeta“ , ali je dovoljno velika da zbriše veliki grad i izazove klimatske efekte širom planete.



„Potencijalno opasan“ objekat otkriven je 2004. i dobio je ime po Apepu, egipatskom bogu zmije tame i nereda, zbog čega je dobio nadimak „Bog haosa“.

"Bog haosa" preti Zemlji

Ubrzo nakon što je svemirska stena otkrivena, astronomi su otkrili da će Apofis imati izuzetno blizak let sa Zemljom 13. aprila 2029. godine, što je izazvalo strahove da bi mogao da pogodi našu planetu. Međutim, naknadna zapažanja su otkrila da će asteroid bezbedno ploviti pored Zemlje na udaljenosti manjoj od 32.000 kilometara - manje od jedne desetine udaljenosti između Zemlje i Meseca, prema podacima NASA.



Ovo bi još uvek moglo biti dovoljno blizu da pogodi neke od naših najudaljenijih satelita koji kruže oko Zemlje.

Ali, veliki asteroidi poput Apofisa mogu biti sklonjeni sa kursa udarima manjih asteroida, slično kao što je NASA DART misija uspešno preusmerila asteroid Dimorfos zabijanjem svemirskog broda u njega 2022. godine. Istraživači su ranije upozoravali da bi to mogla biti mogućnost sa Apofisom u narednih pet godina, što bi potencijalno moglo dovesti "ubicu gradova" na kurs sudara sa Zemljom.

Studija otkriva kretanje Apofisa

U novoj studiji, objavljenoj 26. avgusta u "The Planetary Science Journal", astronom Pol Vajgert – stručnjak za dinamiku solarnog sistema sa Zapadnog univerziteta u Kanadi – izračunao je izglede da se takav scenario desi i otkrio da, iako je izuzetno malo verovatno, jeste moguće.



U martu, Vajgert je bio deo slične studije koja je procenjivala rizik da Apofis odbije bilo koji poznati asteroid i otkrio je da nema „nulte šanse“ da se to dogodi. Međutim, tada su istraživači upozorili da i dalje postoji šansa da se neotkriveni asteroid sudari sa Apofisom.

God of Chaos Asteroid Hits Earth in 2029? 🌎 Imagine a massive asteroid, ominously named Apophis or the "God of Chaos," hurtling through space, on a path bringing it unsettlingly close to Earth. After a narrow miss from 2024 ON asteroid, Scientists predict that while it's… pic.twitter.com/G7YOPiaJoY

U novoj studiji, Vajgert je koristio kompjuterske modele da simulira verovatnoću da neotkriveni asteroid - koji je ili suviše mali ili suviše blizu Sunca da bi bio primećen sa Zemlje - udari Apofis u narednih pet godina.

Simulacije su otkrile da je šansa da nepoznati asteroid udari Apofis sa svog trenutnog kursa bila manja od jedan prema milion, dok su šanse da bi takav udar „značajno mogao da pomeri Apofis u poređenju sa njegovom udaljenošću promašaja 2029. godine“ bile manje od jedan u milijardi, napisao je Vajgert.



Međutim, još uvek nema garancije da će promena putanje gurnuti asteroid bliže Zemlji umesto dalje od naše planete, što znači da su stvarne šanse za sudar još niže.

Ključni trenutak 2027. godine

Ali, moraćemo da sačekamo do 2027. da bismo saznali da li je Apofis skrenuo sa kursa jer je trenutno van vidokruga zbog njegove blizine Suncu. Kada se ponovo pojavi, astronomi će moći bolje da izračunaju šanse za potencijalnu promenu kursa između 2027. i 2029, napisao je Vajgert.

' The God of Chaos is Coming ' and he can hit us with the help of others :



A giant asteroid Apophis is coming towards Earth on 13 April 2029.

It will be closer to Earth than our satellites, with a collision chance of 2.7%.



But all this could change (not in our favour) : A… pic.twitter.com/U4sGzMQmkV