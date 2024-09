DIM KULJA NA SVE STRANE, GORE ZGRADE I AUTOMOBILI! Broj povređenih raste, pojavili se novi snimci

Nemiri u Libanu ne prestaju, a vest da je eksplozija voki-tokija u Libanonu danas usmrtila najmanje devet osoba potresla je mnoge. Na društvenoj mreži X šire se novi snimci današnje eksplozije, a kako se navodi, pored voki-tokija eksplodirali su i kućni solarni paneli.

Prema poslednjim informacijama, preminulo je devet osoba, dok je više od 300 povređeno.

#Mossad absolute dominance in Beirut 💜



List of electronic items confirmed to blast#Pager

Walkie Talkie

Radio

Vehicle Batteries

Solar Panel



List growing..#LebanonBlast has gone to an extent which was seen only in movies.#Pagerblast #Israel #PagerExplosions #Hezbollah https://t.co/JP6Nf3SIeq pic.twitter.com/f1vRTS7p3U — Ganesh (@me_ganesh14) 18. септембар 2024.

Na snimcima se vide zapaljeni automobili, zgrade u plamenu kao i opšti haos koji je zavladao ulicama među ljudima.

Following the second day of terrorist attacks in Lebanon, it has been confirmed that the assault did not solely target Hezbollah fighters as initially claimed.



Israel appears to have rigged thousands of phones, radios, and wireless devices operating on internet frequencies, all… pic.twitter.com/VKjATecw4r — Gaza Notifications (@gazanotice) 18. септембар 2024.

Oglasio se Galant

Izraelski ministar odbrane Joav Galant, oglasio se prvi put nakon serije novih eksplozija.

On je, kako prenosi "Times of Israel", rekao da je "Izrael prebacio fokus na severni front i da počinje nova faza rata".

"Centar fokusa se pomerio na sever. Prebacujemo vojsku, resurse i energiju na sever. Mormao se prilagoditi na novu fazu rata. Potrebni su nam hrabrost, odlučnost i istrajnost", rekao je Galant.

Autor: Snežana Milovanov