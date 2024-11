DEČAK UBICA NOŽEM NASRNUO NA BIVŠU DEVOJKU I NJENOG NOVOG DEČKA: Zadao joj 36 uboda za jedan minut (FOTO+VIDEO)

Engleski tinejdžer Logan Mekfejl, koji je u Nordamberlendu na smrt izbo 15-godišnju Holi Njutn osuđen je danas na doživotni zatvor, minimalno 17 godina, prenosi agencija Tanjug.

36 uboda za jedan minut

Mekfejl (17) pratio je bivšu devojku Holi kroz centar grada Heksama u januaru prošle godine, pre nego što ju je napao, nanevši joj 36 povreda za nešto više od jednog minuta, preneo je Skaj njuz.

Izboden je i 16-godišnji dečak koji je u to vreme bio sa Holi i pokušao da joj pomogne, pri čemu je dobio povrede ramena, ruke i butine koje su zahtevale operaciju. Mekfejl je u avgustu proglašen krivim za ubistvo i ranjavanje sa namerom.

A teenager has been jailed for life for murdering his ex-girlfriend Logan MacPhail, 17, who stabbed his ex-girlfriend Holly Newton has been jailed for a minimum of 17 years Holly had 36 stabbed injuries to her body pic.twitter.com/BDP3E2Sl5g

U početku nije mogao da bude identifikovan, ali je početkom meseca sudija promenio tu odluku jer 9. decembra puni 18 godina.

Bio ljubomoran

Tužioci su ranije rekli porotnicima da je Mekfejl bio "ljubomoran" što je Holi bila sa novim dečakom. Na suđenju se ranije čulo da je Holi takođe rekla prijatelju da je on "u suštini uhodio".

Osuđujući tinejdžera na sudu Njukasla, sudija Hiliard je rekao Mekfejlu da je doneo svesnu odluku da izbode 15-godišnju devojčicu na smrt nožem koji je nezakonito nosio na javnom mestu pošto je tajno pratio po gradu sat vremena i sve to jer prekinuta njegova veza sa njom.

Ne seća se zločina

Ubica, koji ima autizam i nizak koeficijent inteligencije, negirao je ubistvo, ali je priznao ubistvo iz nehata, rekavši da se ne seća da je ubo Holi ili njenog prijatelja i da je planirao da naudi sebi.

'She always wanted to make people happy'



Holly Newton's mother and stepfather speak to Sky News after the teenager who stabbed the 15-year-old to death in Northumberland was jailed for life, with a minimum term of 17 yearshttps://t.co/btSBiiW5PL



📺 Sky 501 pic.twitter.com/0g0N0GR9bK