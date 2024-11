Jovana Jeremić spremna za Donalda Trampa! EKSKLUZIVNO uključenje na završni miting u Virdžiniji večeras UŽIVO na TV Pink (VIDEO)

Voditeljka Televizije Pink Jovana Jeremić nalazi se u Americi, odakle će narednih dana izveštavati o predsedničkim izborima.

Eksluzivno na Tv Pink večeras ćete moći da pratite završni miting i obraćanje Donalda Trampa u Virdžiniji.

Jovana Jeremić se ogalsila pred sam početak mitinga i poručila je da je spremna za Donalda Trampa.

Podećamo, da će tokom predizbornih radnji, ai i u toku samih izbora Jovana će pored informativnih uključenja i ozbiljnih interjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ).

U rijalitiju 'Keeping up with JJ' publika će imati priliku da vidi kako će izgledati život Jovane Jeremić u Americi kada se kamere ugase, da li će se snaći, da li će sresti Donalda Trampa, hoće li početi da radi za njega i da li će se naći u njegovom avionu.

Sve ove informacije i detalje oko izbora u Americi možete pratiti UŽIVO na TV Pink kao i na portalu Pink.rs

